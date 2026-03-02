Опубликовано: 02.03.2026 17:05 , Обновлено: 04.03.2026

Министр войны США США Хегсет заявил выступы перед журналистами по поводу начал войны с Ираном вольно или невольно почти дословно процитировал президента России Владимира Путина.

“Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампа мы её заканчиваем”, - сказал Хегсет. Эта фраза стала практически полной калькой слов президента России. Он также несколько раз заявлял журналистам по поводу войны с Украиной: «не мы начали эту войну, но мы ее закончим».

Министр обороны США утверждает, что в настоящее время в Иране нет американских войск, но отказался исключить возможность подобного развития событий.

Он добавил, что Вашингтон пойдет на все необходимое для продвижения американских интересов, и при этом заявил, что будет действовать без «безрассудства».

Тем временем генерал Дэн Кейн, высокопоставленный американский военный, заявил на пресс-конференции, что американские войска добились превосходства в воздухе над Ираном.

«[Удары американских войск] привели к установлению локального превосходства в воздухе. Это превосходство в воздухе не только повысит защиту наших войск, но и позволит им продолжить работу над Ираном», — заявил Кейн.