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Глава Пентагона призвал генералов быть готовыми к войне

Глава Пентагона призвал генералов быть готовыми к войне
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Министр обороны Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп собрали сотни генералов и адмиралов со всего мира на неожиданное мероприятие.

“Наша миссия - вести войну, готовиться к войне и побеждать”, - заявил собравшимся глава Пентагона.

“США должны быть готовы к войне ради защиты мира. Если наши враги поступят глупо и решат бросить нам вызов, они будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью Министерства войны. У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не может с нами сравниться. Даже близко”, - заявил Хегсет.

Он также приказал всем военным проходить каждый год тесты на физподготовку.

«Недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне и на командных должностях… Это плохой вид… и не отвечает нашим ценностям. Итак, хоть вы десантник или штабист, новобранец или генерал, вы должны соответствовать нормам веса и сдавать физподготовку дважды в год», - заявил Хегсет.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Хегсет приказал старшим офицерам армии США собраться, чтобы изложить стандарты, которых он ожидает, чтобы они соблюдали, а также подчеркнуть, что он уделяет особое внимание “воинскому духу” как руководящему принципу для военнослужащих.

По словам источников, встреча, задуманная как “демонстрация бодрости духа”, изначально была запланирована Хегсетом, а Трампа позже пригласили присоединиться к ней и выступить с речью.

Само мероприятие было объявлено ещё неделю назад, что по меркам армии США, можно считать внезапным. Собрать в одном месте почти весь генералитет, разбросанный по американским базам по всему миру, дело не из лёгких. Американская пресса уже прочитала, что только стоимость перелетов старших офицеров может достигнуть миллионов долларов.

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