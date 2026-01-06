Глава Пентагона оценил российские системы ПВО в Венесуэле - "Не очень хорошо сработали"

Опубликовано: 06.01.2026 10:10 , Обновлено: 06.01.2026

Министр войны (ранее обороны) США Пит Хегсет выступил с резким предупреждением в адрес Китая и России. По его словам, Соединенные Штаты получат такое военное превосходство, что их "враги не посмеют" его испытать.

Обращаясь к работникам верфи и военнослужащим ВМС на верфи Newport News Shipbuilding, крупнейшем в стране военном судостроительном заводе, Хегсет напомнил про успешную военную операцию США в Венесуэле. Хегсет рассказал, что она доказала превосходство американских военных технологий над российскими и китайскими.

«Мы восстанавливаем сдерживание, настолько абсолютное и неоспоримое, что наши враги не посмеют нас испытывать», — похвалился Хегсет, добавив, что при предыдущих администрациях США мир начал «задаваться вопросом», достаточно ли сильна Америка, чтобы оставаться лидером. «Что ж, теперь этому пришел конец», — заключил он.

По его словам, около 200 американцев отправились в центр Каракаса, не опасаясь систем ПВО, поставленных Венесуэле ранее Россией и Китаем. Хегсет заявил, что российские системы ПВО «не очень хорошо сработали» в ту ночь.

«Мы восстанавливаем сдерживание, настолько абсолютное и неоспоримое, что наши враги не посмеют нас испытывать», — похвалился Хегсет, добавив, что при предыдущих администрациях США мир начал «задаваться вопросом», достаточно ли сильна Америка, чтобы оставаться лидером. «Что ж, теперь этому пришел конец», — заключил он.

Что из себя представляют силы ПВО Венесуэлы

Интегрированная система противовоздушной обороны Венесуэлы построена в основном на российских технологиях. Военная модернизация Венесуэлы началась при президенте Уго Чавесе и продолжилась при Мадуро.

За прошедшие годы Каракас стал одним из важнейших клиентов Москвы в оборонной сфере в Западном полушарии, но не забывая про закупки у Китая.

В Венесуэле были развернуты радиолокационные станции китайского производства, включая радар противодействия самолетам-невидимкам JY-27A и системы дальнего наблюдения JYL-1, а также батареи ракет средней дальности FK-3, предназначенные для защиты ключевой инфраструктуры.

Официальные лица Венесуэлы неоднократно заявляли, что эти системы образуют многоуровневую, интегрированную сеть противовоздушной обороны, способную противостоять самолетам-невидимкам и сдерживать иностранное вмешательство.

В итоге, к 2025 году Венесуэла также приняла на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ, ракеты средней дальности Бук-М2Е, зенитные ракетные комплексы малой дальности Игла-С и системы «Печора» советской эпохи.

До сих пор неясно, почему американские военные не встретили сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы. В России в качестве оправдания предположили, что дело не в техническом превосходстве США, а возможном подкупе венесуэльских военных или их плохой подготовке.