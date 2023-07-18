Глава Минздрава РФ назвал «порочной практикой» получение женщинами образования до беременности

Опубликовано: 18.07.2023 18:44 , Обновлено: 18.07.2023

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, рассказал журналистам, когда, по его мнению, женщине лучше беременеть: до получения образования или после.

По словам главы российского Минздрава, в обществе сформировалась «порочная практика, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», сообщил ТАСС.

Министр считает, что из-за этого потом возникают такие проблемы, как бесплодие, невынашивание, ЭКО.

Мурашко посетовал, что из-за того, что женщины сперва спешат получить образование, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. “Ситуация должна быть пересмотрена», — сказал министр.

По его мнению, молодежи нужно разъяснять, что “молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути”.