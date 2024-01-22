Глава МИД России Лавров улетел в США

Опубликовано: 22.01.2024 08:49 , Обновлено: 22.01.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января прилетел в Нью-Йорк, где планирует принять участие в заседаниях Совбеза ООН. Для того, чтобы добраться до крупнейшего города США, российскому министру пришлось лететь 12 часов 45 минут в обход «недружественных стран».

В планах главы МИД РФ с 22 по 24 января посетить заседание Совета безопасности ООН на тему ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Однако РФ также потребовала провести заседание Совбеза ООН по Украине.

Как ранее сообщили в МИД РФ, по Украине Сергей Лавров хочет представить точку зрения России мировой общественности “с учетом законных интересов безопасности России”.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что никакой встречи с Лаврова госсекретарем США Энтони Блинкеном не планируется.