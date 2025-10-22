Глава МИД Польши пожелал Венгрии, чтобы Украина уничтожила нефтепровод "Дружба"

Опубликовано: 22.10.2025 19:37 , Обновлено: 22.10.2025

Министры иностранных дел Венгрии и Польши заочно поспорили в соцсетях. Все началось с того, что Петер Сийярто попытался поиронизировать по поводу беспристрастности польского суда, который не выдал Германии обвиняемого в подрыве "Северного потока" украинца.

На самом деле, министр иностранных дел Венгрии так ответил на сообщение Радослава Сикорского, который предупредил, что самолёт российского президента в Польше могут принудительно посадить по дороге в Будапешт.

Сийярто спросил у главы МИД Польши, будет ли решение по этому пролёту вынесено тем же судом, который освободил «террориста», подозреваемого в уничтожении «Северного потока - 2».

Впрочем, Радослав Сикорский, оперативно ответил: «Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что диверсия против оккупанта не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш отважный соотечественник, майор «Мадьяр», наконец-то сможет взорвать нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — парировал польский министр.

На это сообщение Сийярто уже не ответил.

[inf]Сикорский имел в виду Роберта Бровди - украинского майора с позывным “Мадьяр”, венгра по национальности, который был назначен командующим Силами беспилотных систем Украины (с 3 июня 2025 года), он также является организатором аэроразведывательного подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». [/inf]

Напомним, что ранее Радослав Сикорский заявил в ответ на вопрос, пропустит ли Польша самолёт Путина в Будапешт, что не может “гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолёт, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал”.

В России данную угрозу назвали терроризмом. “Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, обеспечена не будет”, – пожаловался глава МИД РФ Лавров.