Глава МИД Израиля решил приехать в Киев
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой согласился посетить Киев. Об этом сообщило The Times of Israel.
Таким образом Коэн станет наиболее высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала войны.
В телефонном разговоре с Дмитрием Кулеба израильский министр пообещал, что Израиль будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине — с акцентом на энергетическую инфраструктуру, медицинское оборудование.
Кроме того, Коэн в заверил Кулебу в возобновлении обычной работы посольства Израиля в Киеве в течение 60 дней.
Главы МИД также затронули вопрос использования Россией иранского оружия. В этом контексте Коэн призвал Киев присоединиться к борьбе против Корпуса стражей исламской революции Ирана и побудить Европу объявить эти силы террористической организацией.