Глава МИД Израиля решил приехать в Киев

Опубликовано: 20.01.2023 09:51 , Обновлено: 20.01.2023

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой согласился посетить Киев. Об этом сообщило The Times of Israel.

Таким образом Коэн станет наиболее высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала войны.

В телефонном разговоре с Дмитрием Кулеба израильский министр пообещал, что Израиль будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине — с акцентом на энергетическую инфраструктуру, медицинское оборудование.

Кроме того, Коэн в заверил Кулебу в возобновлении обычной работы посольства Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Главы МИД также затронули вопрос использования Россией иранского оружия. В этом контексте Коэн призвал Киев присоединиться к борьбе против Корпуса стражей исламской революции Ирана и побудить Европу объявить эти силы террористической организацией.