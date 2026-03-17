Глава Контртеррористического центра США ушел в отставку из-за войны с Ираном

Опубликовано: 17.03.2026 18:14 , Обновлено: 17.03.2026

Глава Национального контртеррористического центра США Джозеф Кент подал в отставку из-за войны США и Израиля против Ирана. В своем открытом письме Дональду Трампу, опубликованном в соцсети X, он заявил, что «Иран не представляет непосредственной угрозы для нашей страны».

“До июня 2025 года вы понимали, что войны на Ближнем Востоке — это ловушка, в которой Америка теряла драгоценные жизни наших патриотов и жертвовала богатством и процветанием страны. Как ветеран, 11 раз участвовавший в боевых действиях, и муж кавалера Золотой Звезды, потерявший любимую жену Шеннон в войне, устроенной Израилем, я не могу поддержать отправку нового поколения на смерть в войне, которая не несет никакой пользы народу Америки”, — написал Кент.

Кент, бывший «зеленый берет» и сотрудник ЦРУ, был утвержден в должности в июле 2025 года. Его назначение подверглось критике за близость Кента к активистам-белым националистам, таким как Ник Фуэнтес, и за постоянно меняющийся состав ультраправых активистов, которых он привлекал к работе в своих кампаниях.

Как сообщил телеканал NBC, Кент был ярым сторонником президента США.

Джо Кент написал статью для телеканала NBC News в 2020 году, в которой высоко оценил «сочувствие и внимательность Трампа в один из худших дней моей жизни».

Кент объясняет, что его жена Шеннон погибла от рук террориста-смертника во время миссии по борьбе с ИГИЛ в январе 2019 года. Он сказал, что реакция Трампа «заслужила его благодарность».

Вот отрывок из его статьи:

«Вместе, пока мы ждали самолет, который доставит Шеннон домой, мы еще 20 минут говорили о моей жене, наших детях и о том, какой замечательной матерью, женой и солдатом она была. Мне стало ясно, что президент Трамп действительно заботился — не только о том, что Шеннон и еще трое погибли в Сирии, но и о том, кем были Шеннон и эти трое как люди».