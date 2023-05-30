Глава Генштаба Чехии объявил о подготовке к войне Россией

Опубликовано: 30.05.2023 08:32 , Обновлено: 30.05.2023

Начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Ржека предупредил в понедельник, 29 мая, что власти России все ближе к конфликту с НАТО. По его словам, блоку пора готовится к такой возможности.

«Война между Россией и НАТО возможна», — сказал Ржека, добавив, что во избежание такого сценария необходимы заблаговременная подготовка и сдерживание. Такое мнение он высказал на конференции “Внутренняя безопасность и стабильность государства” в Чехии. По словам военачальника, Россия уже находится на траектории конфликта с Североатлантическим альянсом.

Чешский генерал рассказал, что его армия пытается подготовиться к “потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически продвинутым противником, то есть Россией”. Чешская Республика является частью НАТО, и из этого вытекают как преимущества, так и обязательства, сказал он.

По словам начальника Генерального штаба Чехии, если бы начался конфликт, большинству чешских солдат пришлось бы “присоединиться к боевым действиям в соответствии с планами альянса”, а часть солдат продолжила бы действовать в Чехии для материально-технической поддержки.