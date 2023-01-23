Глава Евросовета призвал Европу ускорить передачу Украине конфискованных у РФ 300 млрд евро

Опубликовано: 23.01.2023 10:26 , Обновлено: 23.01.2023

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал национальных лидеров Евросоюза продвигаться вперед в переговорах об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для восстановления Украины, сообщает Financial Times.

Он заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами российского Центрального банка для получения прибыли, которую затем можно было бы направить на восстановление Украины, сообщила газета в понедельник.

“Это вопрос справедливости, - цитирует FT слова Мишеля. - Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами – это предельно ясно”.

Известно, что Европейский союз заблокировал 300 млрд евро (326,73 млрд долларов) резервов российского Центрального банка в ноябре, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину. Однако до сих пор страны Запада не решили, могут ли их передать Украине. Все дело в отсутствии прецендентов и законов в ЕС, разрешающих это сделать. Некоторые страны выказали опасения, что передача российских средств Украине снизит доверие ко всей финансовой системе Европы со стороны третьих стран и финансовых организаций.