Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Опубликовано: 09.05.2023 11:11 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 9 мая, где она встретится с Зеленским. Она похвалила решение властей Украины отмечать 9 мая "День Европы" вместе со странами Европейского союза, к которым Киев надеется присоединиться.

“Рада вернуться в Киев. Где ценности, которыми мы дорожим, отстаиваются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы”, - написала она в своем Твиттере.

Ранее Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты, которые должны назначить две даты праздников, связанных со Второй мировой войной. Он предложил 8 мая праздновать день победы - вместе со странами Европы. А 9 мая - день Европы.

В странах Евросоюза 9 мая чтят как начало Союза. 9 мая 1950 года была представлена Декларация Шумана, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Именно из него потом возник и Евросоюз.

«Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — напомнил Владимир Зеленский.