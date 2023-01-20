Глава ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать о планах РФ — WP

Опубликовано: 20.01.2023 08:14 , Обновлено: 20.01.2023

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы рассказать о предполагаемых военных планах России. Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

По данным WP, Бернс встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки.

Также на встрече глава ЦРУ подтвердил «неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии».

Как отметило BBC, американская разведка пристально следит за подготовкой России к новому крупному наступлению в Украине, которое может начаться в течение следующих нескольких месяцев.

К слову, до этого Бернс уже дважды был в Киеве — в октябре и ноябре 2022 года.