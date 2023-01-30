Гиркин оценил слова Пушилина о взятии части Угледара

Опубликовано: 30.01.2023 11:59 , Обновлено: 30.01.2023

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин 30 января заявил, что российские войска закрепились в восточной части Угледара Донецкой области и продолжили движение. Однако у российского блогера, «экс-министра обороны ДНР» Игоря Гиркина другая информация о ситуации на фронте.

По словам Пушилина, «по угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях».

При этом он подчеркнул, что и украинские войска закрепились на позициях в городе.

Отметим, что Украина не подтверждала, что российским войскам удалось захватить какую-либо часть Угледара.

В свою очередь Гиркин 30 января назвал «бравурными» заявления о прорыве российских войск в Угледаре, которые, по его словам, «ожидаемо оказались враньем (ожидаемо потому, что об этом громче всех кричал Дениска Пушилин — а он специалист именно и только по лжи, воровству и жульничеству)».

«Давно превращенный в единую крепость поселок, представляющий из себя компактный микрорайон высотных домов посреди сплошных ровных полей, — взять «наскоком» не удалось. Теперь войска, пытающиеся его штурмовать — находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с обороняющимися частями ВСУ, которые укрыты в бетонных подвалах и имеют возможность корректировки артиллерийского огня на значительное расстояние даже без применения технических средств», — заявил Стрелков.

Также, по словам Гиркина, российские войска прекратили наступление в Марьинке, а в районе села Водяное — южнее Авдеевки «ожесточенные бои не принесли решительного успеха ВС РФ».

Стрелков сделал нехитрый вывод, что «очередная попытка лобовыми ударами протаранить долговременную оборону ВСУ на Донецком фронте — вылилась лишь в местные тактические успехи при весьма серьезных потерях».