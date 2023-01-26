Гиркин объяснил, почему россиянам "не поздоровится" в бою против "Абрамсов"

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.01.2023 12:57 , Обновлено: 26.01.2023

Бывший "министр обороны ДНР", заочно приговоренный в Гааге к пожизненному заключению офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) признал, что поставки западных танков в Украину серьезно повлияют на ситуацию на поле боя.

«К сожалению, вражеская бронетехника, особенно учитывая, что ее наверняка передадут в самом лучшем состоянии, по многим параметрам превосходит ту технику, которая имеется сейчас у нас в войсках», —заявил Игорь Стрелков а интервью RTVI.

Мало того, российский эксперт уверен что поставки танков станут регулярными. В том числе потому, что власти РФ ничего не смогли ответить на решение Запада.

«Если они получат возможность содержать такого рода группировку постоянно, то, пожалуй, они смогут создать фактически целую танковую армию. И нашим войскам будет воевать с ними чрезвычайно тяжело, особенно учитывая, что у нас на фронт из резерва пошли уже Т-62, которые давным-давно были сняты с вооружения не только в Российской Федерации, но даже в СССР», — заявил он.

“Думаю, нашим войскам, к сожалению, не поздоровится”, - горько заметил Игорь Стрелков. Все потому, что российские танки, считает он, «могут только относительно успешно» противостоять Abrams и Leopard-2 в шестой и седьмой модификаций.