Германия выделила на социальные пособия рекордные 46,9 млрд евро

Опубликовано: 03.08.2025 10:26 , Обновлено: 03.08.2025

Министерство труда в ответ на депутатский запрос от партии «Альтернатива для Германии» опубликовало данные по выплатам всех социальных пособий из бюджета страны в 2024 году. Оказалось, что эта сумма приблизилась к 47 млрд евро и стала рекордом.

В прошлом году выплаты так называемых Bürgergeld выросли на 4 миллиарда по сравнению с 2023 годом. Всего различную помощь получили 5,5 миллиона человек (в среднем около 8,5 тыс. евро на человека), из них почти 4 миллиона — трудоспособные граждане.

Также, согласно отчёту, 52,6% всех выплат (24,7 миллиарда евро) получили граждане Германии. Ещё 22,2 миллиарда (47,4%) ушли на помощь пребывающим в Германии иностранцам, в том числе, украинцам, бежавшим от войны.

На последних в 2024 году правительство Германии выделило около 6,3 миллиарда евро. Еще 7,4 миллиарда получили выходцы из восьми стран, откуда чаще всего прибывают в Германию просители убежища.

Издание Bild со ссылкой на эксперта по рынку труда Энцо Вебер сообщило, что рост сумм соцвыплат произошел из-за повышения базовых ставок в 2023 и 2024 годах из-за инфляции. По его словам, в 2025 году повышения уже не будет. Вебер также уточнил, что число трудоспособных получателей Bürgergeld с осени 2024 года идет на спад.