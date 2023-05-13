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Германия решила передать Украине рекордную партию военной техники на 2,7 млрд евро - Der Spiegel

Германия решила передать Украине рекордную партию военной техники на 2,7 млрд евро - Der Spiegel
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Правительство Германии готовит самый большой пакет военной помощи для Украины стоимостью €2,7 млрд, сообщило издание Spiegel. По данным издания о передаче вооружения будет объявлено в ближайшие дни.

Однако в Spiegel уже раскрыли подробности, что будет в рекордном для Германии пакете помощи Украине:

  • 20 БМП Marder;
  • 30 танков»Leopard 1;
  • 18 САУ RCH-155;
  • 4 системы ПВО IRIS-T-SLM (12 пусковых установок IRIS-T-SLS + сотни управляемых ракет );
  • 200 разведывательных БПЛА;
  • 100 БТРов;
  • 100 машин логистической поддержки;
  • 15 ЗСУ Gepard;
  • Большое количество боеприпасов.
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