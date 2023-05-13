Германия решила передать Украине рекордную партию военной техники на 2,7 млрд евро - Der Spiegel
Правительство Германии готовит самый большой пакет военной помощи для Украины стоимостью €2,7 млрд, сообщило издание Spiegel. По данным издания о передаче вооружения будет объявлено в ближайшие дни.
Однако в Spiegel уже раскрыли подробности, что будет в рекордном для Германии пакете помощи Украине:
- 20 БМП Marder;
- 30 танков»Leopard 1;
- 18 САУ RCH-155;
- 4 системы ПВО IRIS-T-SLM (12 пусковых установок IRIS-T-SLS + сотни управляемых ракет );
- 200 разведывательных БПЛА;
- 100 БТРов;
- 100 машин логистической поддержки;
- 15 ЗСУ Gepard;
- Большое количество боеприпасов.
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