Германия решила передать Украине рекордную партию военной техники на 2,7 млрд евро - Der Spiegel

Опубликовано: 13.05.2023 11:21 , Обновлено: 13.05.2023

Правительство Германии готовит самый большой пакет военной помощи для Украины стоимостью €2,7 млрд, сообщило издание Spiegel. По данным издания о передаче вооружения будет объявлено в ближайшие дни.

Однако в Spiegel уже раскрыли подробности, что будет в рекордном для Германии пакете помощи Украине: