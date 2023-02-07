Германия решила передать Украине 187 танков Leopard 1

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 07.02.2023 14:11 , Обновлено: 07.02.2023

Власти Германии определились с количеством танков Leopard первого поколения, которые готовы отдать Украине. Однако есть нюанс - часть из них могут быть не на ходу.

Издание Business Insider сообщило, что 88 единиц Leopard 1 Украине передаст концерн Rheinmetall, а еще 99 - FFG. Однако поставки будут осуществлены не ранее середины 2023 года.

Скорее всего, какая-то часть из партии бронетехники будет неспособна вести боевые действия и будет использоваться в качестве доноворов для ремонта.

В указанное количество не входят более современные танки Leopard 2 и другие. По ним уже приняты решения некоторыми странами и самой Германией. Однако точное количество, которое может получить Украина пока не разглашается.

Ранее министр иностранных иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наиболее современных танков его стана получит более сотни. “Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc”, - рассказал он.

По словам глав МИД Украины, всего 12 стран вошли в “танковую коалицию”, но не все приняли формальные решения о передаче танков. Таким образом, всего Киев может получить от западных союзников более 300 танков различных модификаций производства стран НАТО. Ранее страны ЕС передавали Украине танки советского производства.