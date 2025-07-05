Германия разрабатывает планы нового "железного кулака" за 25 млрд евро - Bloomberg

Опубликовано: 05.07.2025 18:20 , Обновлено: 05.07.2025

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, что Германия планирует закупку до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков.

Из них хотят создать новые бригады НАТО “для сдерживания России”, сообщило агентство. По его данным, НАТО обратилось к Германии с предложением организовать до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия.

В случае одобрения правительством Германии, эти силы будут оснащены современными боевыми машинами и танками, сообщили на условиях анонимности источники, знакомые с ситуацией.

В планах правительства Германии закупка танков Leopard 2 и до 2500 боевых бронированных машин GTK Boxer. Танки производятся компаниями KDNS и Rheinmetall, а боевые машины - ARTEC, совместным предприятием KDNS и Rheinmetall.

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно секретному документу штаба Бундесвера, к 2029 году Россия может восстановить военный потенциал, достаточный для атаки на страны НАТО. Как сообщило агентство Reuters, глава Минобороны Германии Карстен Бройер подписал директиву о полном переоснащении армии к этому сроку.

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