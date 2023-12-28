Германия пообещала Украине 50 млрд евро от ЕС "в любом случае"

Опубликовано: 28.12.2023 19:35 , Обновлено: 28.12.2023

Представитель министерства иностранных дел ФРГ 28 декабря заявил, что официальный Берлин уверен, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину «в любом случае», несмотря на сопротивление Венгрии.

«Нам как федеральному правительству ясно, что, с нашей точки зрения, программа помощи для Украины остаётся лучшим и наиболее долговечным решением», — заявили в МИД Германии, имея в виду план создания нового финансового инструмента Ukraine Facility, сообщило издание Bild. Это решение позволит странам выделить 50 млрд евро для Киева в будущих бюджетах ЕС.

“На недавнем саммите ЕС в Брюсселе вето на создание такого фонда наложила Венгрия. Поэтому в январе в Брюсселе пройдёт специальный саммит для повторного рассмотрения этого вопроса”, - сообщили в Bild.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по этому поводу заявила, что единственной страной ЕС, которая не поддержала это решение, была Венгрия. “Мы как Еврокомиссия используем время до этого момента, чтобы гарантировать, что что бы ни произошло на следующем заседании Европейского совета, у нас будет оперативное решение”, – пообещала она.

В свою очередь, в украинском парламенте заявили, что верят в выделение Евросоюзом миллиардов, но готовься к сложностям.

“Основной вопрос заключается в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, то это будет идеально для нас”, – заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

В Евросоюзе же уже приступили к обсуждению запасного плана. Он заключается в том, что все страны ЕС, которые поддерживают помощь Украине, выступят поручителями для Еврокомиссии, которая сможет собрать до 20 млрд евро таким способом.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро. При этом лидеры ЕС смогли единогласно проголосовать 14 декабря за начало переговоров с Киевом о вступлении в блок.

Орбана попросили выйти. ЕС одобрил переговоры о вступлении Украины в ЕС, но не 50 млрд помощи