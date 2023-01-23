Германия пообещала не мешать Польше поставлять танки Leopard 2 Украине

Опубликовано: 23.01.2023 11:05 , Обновлено: 23.01.2023

Власти Германии пообещали определиться с поставками танков Leopard в Украину в "ближайшее время". Это пообещал новый министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, на данный момент Берлин просчитывает последствия любого решения.

“Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия”, — сказал он в эфире телеканала ARD.

Писториус объяснил, что речь идет о вопросе безопасности немецкого населения и нежелании Германии становиться участником войны, но также Германия хочет «всеми силами поддерживать Украину, чтобы она выиграла эту войну».

Однако из канцелярии Шольца раздаются и другие заявления. Кажется, не все министры коалиционного правительства Германии готовы идти ко дну вместе с премьером Олафом Шольцем. Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок пообещала, что ее страна не будет стоять на пути у тех стран, которые захотят передать Украине немецкие танки.

В свою очередь, бывший посол Украины в Германии, а теперь замминистра иностранных дел Андрей Мельник вмешался в дискуссию о том, должен ли Берлин разрешить экспорт своих танков.

“Просто любезное напоминание: Украина официально обратилась к Германии с просьбой о поставке танков Leopard 3 марта 2022 года, на 7-й день после того, как Россия начала войну на уничтожение против украинской государственности и украинской нации. Сегодня 334-й день варварской русской войны. Может быть, пришло время ускорить этот процесс?” - написал он в своем Твиттере.

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Берлин под давлением

Сейчас на Германию оказывается сильнейшее дипломатическое давление. Как производитель танков Leopard, Берлин имеет право вето на их передачу даже другими странами.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал отказ Германии поставлять оборудование в Украину.

“Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с тех пор, как началась война. Невинные люди умирают каждый день. Российские бомбы сеют хаос в украинских городах. Гражданские объекты подвергаются нападениям, убивают женщин и детей”, - заявил он.

“Я стараюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо: Украина и Европа выиграют эту войну – с Германией или без нее”, - пообещал польский премьер.