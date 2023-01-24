Германия получила запрос Польши на реэкспорт танков Leopard в Украинк

Опубликовано: 24.01.2023 13:04 , Обновлено: 24.01.2023

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 24 января, что Германия официально получила запрос на поставку Варшавой танков Leopard в Украину.

Окончательное решение о том, отправит ли Германия танки Leopard в Украину или позволит другим странам сделать это, будет принято в канцелярии в Берлине, сообщил во вторник министр обороны Польши.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что планирует принятие решения о поставке танков Leopard 2 Киеву в ближайшее время.

“Я настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть танки “Леопард”, готовые к развертыванию, провести обучение украинских сил на этих танках”, - сказал он.

В свою очередь высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Германии сообщил, что решение властями будет принято только при согласии всех министров.

“В конце концов, решение, очевидно, будет принято в канцелярии на основе консенсуса в правительстве”, - заявил Тобиас Линднер, государственный секретарь министерства иностранных дел, на конференции по вопросам обороны в Берлине, организованной Handelsblatt.

“Я полагаю, позиция моего министра в этих дебатах хорошо известна”, - передает Reuters его слова.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила в воскресенье, что Германия не будет стоять на пути других стран, поставляющих танки Leopard Киеву.

На данный момент правительство Берлина ожидает, подадут ли страны запросы на реэкспорт, которые затем будут переданы в Совет национальной безопасности Германии, который принимает решения по таким запросам, сказал Линднер.