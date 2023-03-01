Германия передала Украине новейшие ЗРК Skyranger и Skynex. На что способны?

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Опубликовано: 01.03.2023 12:00 , Обновлено: 01.03.2023

Гендиректор немецкой компании Rheinmetal Армин Паппергер сообщил, что передал Украине системы противовоздушной обороны Skyranger и Skynex AASystems.

Он отметил, что эти системы могут сбивать БПЛА и крылатые ракеты. Однако в каком количестве их поставили Украине, неизвестно.

К слову, Rheinmetall еще 9 декабря 2022 года сообщила, что поставила «неназванному международному заказчику» два новых 35-мм наземных зенитных артиллерийских комплекса Skynex.

Skyranger разработана для поражения воздушных целей на ближней и сверхмалой высоте. Этот комплекс также используется и для наземных целей. Современные РЛС и электрооптические системы передают точные данные для управления огнем в радиусе 360 градусов.

Skynex — новейшая разработка немецкой компании Rheinmetall, ее представили в ноябре 2021 года. Эта система также ближнего радиуса действия, которая поражает дроны или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами.

ЗРК сбивает цель программируемыми снарядами AHEAD. Программируемые зенитные боеприпасы это вообще «принципиальное новое оружие», отметил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«Для эффективного поражения одного летательного аппарата, даже, если это малозаметный БПЛА, скажем, не надо выстреливали сотни пуль и снарядов с негарантированным эффектом. Skynex достаточно от одного до трех 35-мм программируемых снарядов на дальности до 4,5 километров. Стоимость одного такого снаряда составляет около 4000 евро», — рассказал он.

Ранее Телеграф писал, что Rheinmetall предложила Украине новейший танк Panther («Пантера»), который презентовала только летом 2022 года.