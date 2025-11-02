Германия передала Украине ещё комплексы ПВО Patriot

Опубликовано: 02.11.2025 20:54 , Обновлено: 02.11.2025

Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, о чём сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил количество переданных систем и точную дату их передачи.

«Мы усилили компонент “Патриот” нашей украинской противовоздушной обороны, — написал президент в социальных сетях. — Я благодарю Германию и лично федерального канцлера Фридриха Мерца за этот шаг по защите человеческих жизней».

Известно, что ещё месяц назад министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин предоставит Украине две системы Patriot к концу 2025 года.

По словам Зеленского, Россия сделала ставку на воздушные удары по энергетическим объектам Украины, и усиление ПВО является приоритетом для страны.

По данным Генерального штаба ВСУ и международных аналитических центров, такие как Center for Strategic and International Studies (CSIS), комплексы Patriot продемонстрировали исключительно высокую эффективность в Украине.

Они являются ключевым элементом в создании многослойной системы ПВО, обеспечивая защиту городов и критической инфраструктуры на большом удалении и высоте.

На счету Patriot сотни успешных перехватов, включая самые сложные цели: баллистические ракеты «Искандер» и «Кинжал», крылатые ракеты. Их способность парировать массированные ракетные атаки сделала их одним из самых ценных активов ВСУ.

В зависимости от конфигурации, типичная батарея Patriot состоит из четырех до восьми пусковых установок, способных запускать различные ракеты, предназначенные для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

Современные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, остаются дефицитными во всем мире, а на производство некоторых компонентов уходят годы.

Германия ранее поставила Украине три системы Patriot. Дополнительные батареи были предоставлены в соответствии с соглашением с американским производителем для быстрого пополнения запасов Германии.

Сделка была заключена после того, как президент США Дональд Трамп в июле объявил о создании программы PURL (Priority Ukraine Requirements List) — инициативы, поддерживаемой НАТО и ЕС, в рамках которой члены альянса будут закупать системы вооружения американского производства для Украины.