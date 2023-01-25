Германия разрешила отправлять в Украину танки

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Опубликовано: 25.01.2023 13:52 , Обновлено: 25.01.2023

Правительство Германии официально объявило о решении отравить в Украину 14 танков Leopard 2 новейшей модификации. Мало того, Берлин разрешил другим странам передать Киеву ещё больше "Леопардов".

Об этом 25 явнваря официально заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт. Страна также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы для танков в Украине. А армия Германия обеспечит обучение украинских войск.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил по этому поводу, что добро на поставки танков Украине - “это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии”.

“Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне”, - сказал Шольц.

Цель решения правительства Германии - быстро собрать два танковых батальона в составе Leopard 2 для Украины, говорится в заявлении.

В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут “Леопарды-2”.

“Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы”, - говорится в заявлении.

По некоторым данным, всего Украине 12 согласившихся стран планируют передать более 100 танков Leopard.

Но сроки поставок пока точно не указывались. Многи из обещанных машин должны пройти ремонт и техобслуживание после длительного хранения.