Германия отказала Трампу на призыв прислать корабли в Ормузский пролив

Опубликовано: 16.03.2026 13:18 , Обновлено: 16.03.2026

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его страна не видит роли альянса НАТО в урегулировании блокады Ормузского пролива Ираном. Ранее Трамп пригрозил неким странам НАТО о том, что без участия в войне с Ираном альянс ждут плохое будущее.

«Я не вижу, чтобы НАТО приняло какое-либо решение в этом направлении или могло взять на себя ответственность за Ормузский пролив. Если бы это было так, то органы НАТО занялись бы этим соответствующим образом», — сказал Вадефуль перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Трамп на фоне блокады полива усилил давление на европейских союзников, чтобы те помогли в защите пролива. Такие призывы могут свидетельствовать о неожиданном для Белого дома повороте событий в доле войны с Ираном.

Тем временем Великобритания, по всей видимости, вряд ли согласится с призывом президента США к союзникам предоставить военные корабли для миссии по защите судоходства, проходящего через этот водный путь, от иранских атак, сообщило The Guardian. Однако британские министры разрабатывают планы по отправке в этот район беспилотников для разминирования.

Министр труда и пенсий Пэт Макфадден заявил в эфире Times Radio: «В этом президентстве [США] всегда много риторики. В основе этого лежат хорошие и тесные отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Я уверен, что они сохранятся. Мы постоянно общаемся друг с другом».