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Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 1

Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 1
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Берлин 3 февраля одобрил экспорт боевых танков Leopard 1 в Украину из своих промышленных запасов, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление главы правительства Штеффена Хебестрайта.

При этом он  отказался назвать количество танков, которые планируют передать. Впрочем, как и другие подробности. Однако местные СМИ сообщили, что речь идет о 88 танках.

Leopard 1 — это более старая модель танка Leopard 2. Это первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он выпускался с середины 60-х до середины 80-х годов.

Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

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