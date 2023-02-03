Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 1

Опубликовано: 03.02.2023 14:58 , Обновлено: 03.02.2023

Берлин 3 февраля одобрил экспорт боевых танков Leopard 1 в Украину из своих промышленных запасов, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление главы правительства Штеффена Хебестрайта.

При этом он отказался назвать количество танков, которые планируют передать. Впрочем, как и другие подробности. Однако местные СМИ сообщили, что речь идет о 88 танках.

Leopard 1 — это более старая модель танка Leopard 2. Это первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он выпускался с середины 60-х до середины 80-х годов.

Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 значительно современнее.