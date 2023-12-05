Германию накрыло ледяным дождем - есть жертвы транспортного коллапса

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Опубликовано: 05.12.2023 15:22 , Обновлено: 05.12.2023

На дорогах Германии утром во вторник, 5 декабря, случился настоящий транспортный коллапс - вслед за мощными снегопадами на страну обрушился ледяной дождь, превратив дороги в катки. Как результат - огромные пробки и десятки ДТП в сводках дорожной полиции, к сожалению, не без летальных исходов.

Сильные снегопады пришли в Германию с запада, но поскольку температура едва опустилась ниже нуля, это создало благоприятные условия для образования опасного “черного льда” на дорогах, а некоторые регионы накрыло настоящим “ледяным дождём”.

[info_b]В ночные и утренние часы, когда температура воздуха колеблется около нуля, влажные участки дороги подмерзают и образовывается едва заметный слой льда, который специалисты называют черным льдом.

Ледяной дождь, в понимании синоптиков, это смешанные (твёрдые) атмосферные осадки, которые выпадают при отрицательной температуре воздуха, как правило, от 0 до −10°С.[/info_b]

Тяжёлые метеоусловия стал причиной десятка аварий на дорогах. Так, в Саксонии, недалеко от города Кранцал, в серьезную аварию попал школьный автобус. На заснеженной трассе водитель не справился с управлением, врезался в машину дорожной службы, стоявшей на обочине, вылетел с дороги и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что перед автобуса полностью смяло, сообщило немецкое издание Bild.

В результате ДТП погиб один учащийся. В полиции пока не сообщили никакой дополнительной информации о возрасте погибшего - там лишь сообщили, что “спасатели пытались реанимировать мальчика и около часа боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно”.

Серьезные травмы также получили двое взрослых, включая водителя автобуса, которого спасателям пришлось доставать из покореженного салона с помощью спецсредств. Кроме того, легкие травмы получили 11 пассажиров, по данным издания, среди них были и ученики младших классов.

Ещё одна смертельная авария, причиной которой стал, вероятнее всего, тот самый “чёрный лёд”, произошла на автобане в Верхней Баварии. Там два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и тягача. По данным Bild, автомобиль влетел под заднюю часть тягача, в результате чего водитель и пассажир автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью. 64-летний водитель грузовика получил лишь легкие ранения.

Не только на дорогах - движение самолётов и поездов тоже ограничили

Впрочем, дорогами транспортный в германии не ограничился: в аэропорту Мюнхена, втором по загруженности в Германии, отложили или вовсе отменили все рейсы, запланированные на первую половину дня. Причиной назвали всё тот же ледяной дождь, который “делает невозможным безопасное выполнение полетов”. Там предупредили, что и во второй половине дня большинство рейсов могут отменить “по соображениям безопасности”.

Ввели ограничения и на железной дороге: немецкий оператор Deutsche Bahn заявил, что движение в районе Мюнхена будет затруднено на несколько дней.

“В настоящее время доступ к главному вокзалу Мюнхена строго ограничен. Поэтому лишь несколько поездов дальнего следования курсируют в Мюнхен и обратно”, — процитировало пресс-службу оператора британское издание County Press.

Также приостановили железнодорожное сообщение с австрийскими городами Зальцбург и Инсбрук, а также с Цюрихом в Швейцарии. В Deutsche Bahn заявили, что из-за непогоды могут также отменить некоторые поезда и в других частях на юге Германии.

Опасность “ледяного дождя” сохранится?

Метеорологи предупредили жителей Германии, что опасность ледяного дождя и черного льда на дорогах сохранится и во вторник.

Тем временем для Беларуси синоптики Белгидромета на среду, 6декабря, также выписали “жёлтое” предупреждение - из-за тумана и гололедицы на отдельных участках дорог.