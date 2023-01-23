Герасимов объявил войну бородам российских военных

Опубликовано: 23.01.2023 11:27 , Обновлено: 23.01.2023

Британская разведка опубликовала очередной отчёт о войне в Украине, где утверждает, что некоторые решения недавно назначенного командующим российским контингентом в Украине генерала Герасимова вызвали критику среди военных.

Британские разведчики уверены, что Валерий Герасимов принялся наводить дисциплину среди российских военных, для чего объявил настоящую войну бородам и “нетрадиционным стрижкам”. Также генерал пытается запретить неуставную форму солдат, поездки на гражданских авто и использование мобильных телефонов вместо защищённой связи.

Российские СМИ сообщили, что Герасимову не понравились бороды некоторых военнослужащих. В российских СМИ даже начались дискуссии о возможности их запрета. В спор вступил и Кадыров, чеченские бойцы которого почти все бородатые.

«Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг - растительность на лице! Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках. Ведь в каждом окопе есть краник с горячей водой, пену для бритья выдают по утрам на банном построении, бритвы выдали на месяц вперед», — заявил Рамзан Кадыров.

“Кучка клоунов”

По оценке британской военной разведки, такие меры Герасимова по наведению дисциплины были встречены по меньше мере скептически, а по большей - с иронией и насмешками. Особенно требования, как именно должны бриться солдаты. Давний опонент Герасимова глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что “война - время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами”.

“Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство”, - добавил Пригожин в понедельник, 23 января.

Даже в российских СМИ отметили, что в то время, как российская армия оказалась в тупике в Украине, генерал Валерий Герасимов решил заняться второстепенными вопросами. Таким образом среди подлерживающих вторжение в Украину россиян усилились сомнения, сможет ли генерал переломить ситуацию на фронте, считают в британской разведке.

А самого Герасимова как и министра обороны Сергея Шойгу, все чаще называют оторванным от реальности - сосредоточенным на внешних малозначимых атритбутах.