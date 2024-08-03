Генштаб Украины объявил о потоплении российской подлодки в Севастополе. Что говорят в Москве?

Опубликовано: 03.08.2024 19:53 , Обновлено: 03.08.2024

Генштаб Украины 3 августа объявил о том, что ВСУ смогли 2 августа потопить в порту Севастополя российскую подводную лодку "Ростов на Дону". Там также заявили об уничтожении нескольких пусковых установок комплекса С-400.

“Так, по подтвержденной информации вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК “Триумф”, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Что касается подводной лодки, то украинцы утверждают, что в результате попадания ракеты лодка “Ростов-на-Дону” затонула на месте. Однако никаких визуальных доказательств не привели.

[inf]Подводная лодка Б-237 “Ростов-на-Дону” является одной из четырех подводных лодок данного класса, способных запускать ракеты. “Калибр”. Она была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Однако 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки при помощи Shadow Storm получила существенные повреждения. Это был первый в истории случай, когда субмарину поразили с помощью крылатых ракет. Впоследствии Россия ее отремонтировала. [/inf]

Что говорят в России?

В Минобороны РФ заявление Генштаба Украины не комментировали. В российских же ТГ-каналах факт попадания подтвердили, однако утверждают, что судно получило повреждения, но не затонуло.

Российский военный telegram-канал «Осведомитель» опубликовал некий спутниковый снимок. Он утверждает, что была повреждена надстройка на подлодке. Другой военкор, Борис Рожин, заявил, что лодка была на ремонте после атаки на нее в 2023 году и не затонула.

«Сейчас на второй круг зашел, но по факту лодка как ремонтировалась, так и продолжит ремонт. Так что можно ожидать и попыток ее достать при следующих попытках атак», — написал он.

Впрочем, 17 июля 2024 года российское госагентство ТАСС заявило, что подводная лодка “Ростов-на-Дону” проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) завершила доковый ремонт.