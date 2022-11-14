Генштаб Украины лишил журналистов CNN и Sky news аккредитации из-за репортажей из Херсона

🎥 Видео

Опубликовано: 14.11.2022 09:58 , Обновлено: 14.11.2022

Генеральный штаб Украины сообщил, что лишил аккредитации группы журналистов американского канала CNN и британского Sky news. Они делали репортажи из освобождённого Херсона в первый же день освобождения.

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий”, - пояснили в Генштабе Украины причины такого решения.

Журналисты обоих каналов вошли в освобожденный украинский областной центр вместе с первыми отрядами ВСУ. В своих репортажах они показали, как радостные херсонцы встречают освободителей.

И если журналист британского канала хотя бы был в бронежилете и каске, то представитель CNN и вовсе сделал репортаж, как-будто стоит на улицах Вашингтона.

Вот как это было:

https://twitter.com/SkyNews/status/1591358914255257602?t=KCoHOBhKd5xN0rNzM-ivpw&s=19

https://twitter.com/CNN/status/1591386593201459207?t=Rgs51S5Sqz-WOM7DnW-UKg&s=19