Генсек ООН рассказал об "ужасе" из-за удара по машине "скорой помощи" в Газе
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что был "в ужасе" от удара Израиля по колонне машин "Скорой помощи" в Газе, говорится в заявлении ООН.
В результате авиаудара вблизи больницы Аль-Шифа в городе Газа, крупнейшего медицинского учреждения в секторе, в пятницу погибли по меньшей мере 15 человек и еще 50 получили ранения, утверждают в министерстве здравоохранения сектора Газа, управляемом ХАМАСом.
“Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну скорой помощи у больницы Аль-Шифа, - говорится в заявлении Гутерриша. - Изображения тел, разбросанных на улице перед больницей, ужасают”.
Но он напомнил, что не забыл террористические атаки ХАМАСа в Израиле и “убийства, нанесение увечий и похищения, в том числе женщин и детей”.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что осуществил удар у больницы Аль-Шифа, заявив, что целью была машина “скорой помощи”, в которой передвигались террористы ХАМАСа.
Больница Аль-Шифа все чаще оказывается на передовой, поскольку Израиль на прошлой неделе заявил, что в этом учреждении находится важный центр командования и контроля ХАМАСа.
В ответ террористы отвергли заявление израильской армии, а генеральный директор Министерства здравоохранения Газы, подчинённой ХАМАСу, доктор Медхат Аббас заявил CNN, что больницы Газы “используются только для лечения пациентов” и не используются “для того, чтобы кого-либо прятать”.