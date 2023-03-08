Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину

Опубликовано: 08.03.2023 10:28 , Обновлено: 08.03.2023

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Гутерриш объявил о своем кратком визите в Киев только после того, как ранее во вторник прибыл в соседнюю Польшу. Ожидается, что он пробудет в Украине всего около суток, прежде чем вернуться в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

На заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в годовщину начала войны, Гутерриш назвал вторжение “вопиющим нарушением” Устава ООН и международного права.

“Это привело к массовым смертям, разрушениям и перемещению населения”, - заявил он Совету из 15 членов, в который входит постоянный член Россия, заявив, что война стала “сущим адом для народа Украины”.

Вчера украинские источники сообщили, что начались онлайн-переговоры с партнерами о продлении “зерновой сделки”, но переговоры не велись напрямую с Россией. Украина ранее выражала надежду, что сделка будет продлена на год, чтобы дать гарантию стабильности импортерам и экспортерам, и чтобы она была расширена за счет включения порта в Николаеве.