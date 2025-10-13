Генсек НАТО высмеял "сломанную" российскую подлодка у берегов Франции. Что говорят в РФ?

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Опубликовано: 13.10.2025 17:47 , Обновлено: 13.10.2025

Морское командование НАТО сообщило, что обнаружило российскую подводную лодку «Новороссийск» у берегов Франции. Подлодка с ядерным оружием всплыла ещё 9 октября у берегов Бретани, сообщило командование в социальной сети X.

В НАТО утверждают, что судно находилось на боевом дежурстве в Средиземном море, но произошла утечка дизельного топлива. Не имея возможности пришвартоваться в Чёрном море или Сирии, подлодка направилась в один из российских портов в Северном или Балтийском море для ремонта.

В субботу министерство обороны Нидерландов объявило, что ВМС Нидерландов сопровождают «Новороссийск» и сопровождающий его буксир «Яков Гребельский» в водах Северного моря.

В свою очередь, в Черноморском флоте России заявили, что сообщения о неисправности и «аварийном всплытии» подводной лодки у берегов Франции не соответствуют действительности.

«Экипаж подводной лодки выполняет плановый межфлотский переход после выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море», — отметили в пресс-службе флота.

В НАТО, впрочем, не поверили объяснению. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично высмеял состояние российской подводной лодки, назвав её сломанной и «хромающей» по пути домой.

Выступая в Словении, он заявил, что военно-морское присутствие России в Средиземном море практически сошло на нет, сказав об «одинокой и сломанной» подводной лодке, вернувшуюся.

«Какое разнообразие по сравнению с романом Тома Клэнси „Охота за Красным Октябрем“». Сегодня это больше похоже на поиск ближайшего механика», — сказал он.

[inf]Б-261 «Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка”. Была спущена на воду в 2013 году. За время службы подводная лодка проходила 2 плановых ремонта. [/inf]