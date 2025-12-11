Генсек НАТО назвал Европу «следующей целью» России - "Время действовать пришло"

Опубликовано: 11.12.2025 18:01 , Обновлено: 11.12.2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа и другие страны альянса находятся в опасности. По его мнению, Кремль планирует новую войну в Европе.

«Я здесь сегодня, чтобы рассказать вам, какова позиция НАТО и что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. И для этого нам нужно предельно ясно понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже в опасности».

В связи с этим Рютте призвал страны-союзницы увеличить и ускорить военные расходы в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в начале этого года.

«Я боюсь, что слишком многие молчаливо самодовольны. Слишком многие не чувствуют срочности. И слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло. Расходы и производство вооружений союзников должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для нашей безопасности», — заявил он.

Рютте также сказал, что Россия «стала еще более наглой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине… Во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается построением империи».

Также генсек НАТО предупредил, что «в своем искаженном видении истории и мира Путин считает, что наша свобода угрожает его власти и что мы хотим уничтожить Россию».

Российские власти отрицают намерение воевать с Европой, но предупредили континент, что всегда готовы к войне. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Европе юридически зафиксировать обязательство России не нападать. Он заявил, что Москва готова «сесть и серьезно обсуждать» пакт о ненападении.