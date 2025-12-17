Генпрокуратура РФ потребовала национализировать «Кириешки» и «Яшкино» из-за помощи ВСУ

Опубликовано: 17.12.2025 18:19 , Обновлено: 17.12.2025

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием запретить деятельность одного из акционеров российской компании «Кондитерус ком», владеющей брендами «Яшкино», «Кириешки» и «Бабкины семечки». Все его активы генпрокуратура потребовала национализировать.

Осенью 2025 года суд в РФ уже принимал решение по самой компании и другим её владельцам. Тверской суд Москвы в октябре признал АО «Кондитерус Ком» экстремистской организацией, а также признал таковыми двух других владельцев компании — Николая и Дениса Штенгеловых. Их акции были национализированы.

[inf]Компания является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Она владеет 10 фабриками в Краснодарском крае, Воронежской, Кемеровской, Московской, Новосибирской и Томской областях. Компания выпускает 700 наименований продукции.[/inf]

Претензии к владельцам известных, в том числе и в Беларуси, брендов появились больше года назад.

Тогда российский Telegram-канал SHOT сообщил, что миллиардер и владелец компании «Кириешки» Денис Штенгелов перечислил более 21 млрд российских рублей на помощь ВСУ.

Источник со ссылкой на Генпрокуратуру РФ утверждал, что отец миллиардера владеет крупными сельхозпредприятиями на Украине. А сам Штенгелов-младший живёт в Австралии вместе со своей старшей сестрой.