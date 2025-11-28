Генпрокуратура Польши сообщила о третьем фигуранте в деле о диверсиях на железной дороге

Опубликовано: 28.11.2025 16:02 , Обновлено: 28.11.2025

Национальная прокуратура Польши объявила в четверг о выдаче ордеров на арест двух украинских граждан по подозрению в совершении диверсий на польских железных дорогах по заказу российской разведки. Именно так звучит обоснование в материалах дела.

Прокуратура заявила, что 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов подозреваются в диверсиях “террористического характера” в интересах спецслужб Российской Федерации против Польши.

Окружной суд Варшавы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих подозреваемых. Однако Польша уже заявила, что подозреваемые скрылись в Беларуси. В МИД Беларуси позднее пообещали содействовать в их поисках.

Согласно данным обвинения, диверсии были совершены на железнодорожной линии №7, соединяющей Варшаву с Дорохуском. В одном случае в районе населенного пункта Мика на пути было взорвано взрывное устройство. Во втором инциденте, около Голомба, была повреждена контактная сеть, а на рельсы были установлены металлические элементы, что создавало угрозу схода поезда.

Прокуратура Польши также предъявила обвинения третьему лицу, некоему украинцу Владимиру Б., который, по версии следствия, помогал Иванову в разведке местности для подготовки диверсий. В отношении него суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.