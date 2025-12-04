Генпрокуратура Польши обвинила экс-премьера и двух министров в коррупции

Опубликовано: 04.12.2025 14:07 , Обновлено: 04.12.2025

Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил спикеру Сейма Влодзимежу Чаржастому уведомление о выдвижении обвинений против Матеуша Моравецкого, Мариуша Блащака и Яна Кшиштофа Ардановского в связи с преступлениями, предположительно совершенными при исполнении ими должностных обязанностей в правительстве.

В документе указывается на возможность привлечения политиков к ответственности перед Государственным трибуналом.

Бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, экс-министра национальной обороны Мариуша Блащака и бывшего министра сельского хозяйства Яна Кшиштофа Ардановского подозревают в преступлениях, связанных с их работой в правительстве.

Примечательно, что все обвинения были предъявлены уже после того, как Сейм (нижняя палата парламента Польши) лишил политиков депутатской неприкосновенности. Матеуш Моравецкий, в свою очередь, сам отказался от неё, заявив о своей невиновности.

Уведомление в Сейм является необходимой формальностью, которую генпрокурор обязан выполнить перед возбуждением уголовного дела в отношении лиц, пользующихся иммунитетом.

Теперь депутатам Сейма предстоит рассмотреть вопрос о том, могут ли описанные в обвинительных постановлениях нарушения, допущенные в период работы в Совете министров, быть квалифицированы как конституционные правонарушения. Если их вердикт будет положительным, против Моравецкого, Блащака и Ардановского может быть инициировано производство в Государственном трибунале.

В чём конкретно обвиняют?

Окружная прокуратура Варшавы предъявила бывшему премьер-министру Матеушу Моравецкому обвинение в превышении полномочий и неисполнении обязанностей при организации так называемых «почтовых выборов» 2020 года. Моравецкий вину не признал и отказался давать показания.

В свою очередь, прокуратура обвинила Мариуша Блащака в превышении полномочий: будучи главой Министерства национальной обороны, он обнародовал фрагменты засекреченного Плана применения Вооружённых сил Польши WARTA-00101.

В случае с Яном Кшиштофом Ардановским следствие утверждает, что он превысил полномочия и не исполнил обязанностей в период с сентября 2018 года по июль 2019 года, а также в августе 2019 года. Как утверждается, причинённый ущерб составил 100 миллионов и 30 миллионов злотых соответственно (около 28 млн и 8,4 млн долларов США по курсу на момент подсчёта).

В этот же день стало известно, что бывший заместитель министра в правительстве партии «Право и справедливость» (PiS) был обвинён в получении незаконной выгоды в размере 400 тысяч долларов.