Генерал рассказал, почему украинцы ждут наступления России

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.02.2023 15:40 , Обновлено: 23.02.2023

Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко объяснил, почему надеется, что Россия пойдет в масштабное наступление по нескольким направлениям и это «очень хорошо».

«Я надеюсь, что оно будет. Не нужно этого пугаться, это очень хорошо, если оно будет. Вы должны понимать, что есть правила войны», — заявил он.

Марченко объяснил: «чтобы сорвать их [россиян] с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава техники».

«У нас нет этих ресурсов. Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать, — передает его слова издание «Страна».

По мнению генерал-майора, российские войска будут наступать «не только на востоке», а «переть со всех сторон».

«Скорее всего это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические. Им будет это тяжело сделать», — убежден он.

Кроме того Марченко отметил, что у РФ теперь не будет шанса на «эффект внезапности», а у Украины есть обученная армия и западная техника.