Гендиректора Nestlé срочно уволили. Правление назвало одну причину

Опубликовано: 02.09.2025 09:29 , Обновлено: 02.09.2025

Швейцарский пищевой гигант Nestlé срочно уволил с должности генерального директора Лорана Фрейкса всего через год после того, как он принял бразды правления компании. Что стало причиной столь спешного увольнения топ-менеджера, компания сообщила в официальном заявлении, опубличенном 1 сентября.

Причиной увольнения, как сообщается, стало “сокрытие романтических отношений с подчиненной”, о которых стало известно после проведения внутреннего расследования. Такие “неделовые” отношения рассматриваются как нарушение кодекса делового поведения компании Nestlé.

Новым генеральным директором крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, управляющего такими всемирно известными брендами, как Nescafé, KitKat, Gerber и Winiary, назначили Филиппа Навратила, ранее возглавлявшего кофейное подразделение компании, Nespresso.

“Совет директоров Nestlé объявляет о назначении Филиппа Навратила председателем правления Nestlé SA после увольнения Лорана Фрейкса. Решение вступает в силу немедленно”, - говорится в официальном заявлении компании, опубликованном 1 сентября.

В Nestle заявили, что уход Фрейкса стал следствием расследования, проведенного под руководством председателя совета директоров Пола Булке и ведущего независимого директора Пабло Ислы.

“Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestlé являются основой нашей компании”, - заявил Булке, при этом поблагодарив Фрейкса “за годы его работы в Nestlé”.

Фрейкс проработал в компании почти 40 лет. Он начал свою карьеру в сфере продаж и маркетинга во Франции в 1986 году. Возглавил Nestlé с 1 сентября 2024 года. По данным агентства Reuters, что руководитель не получит выходного пособия после увольнения.

Внезапное отстранение генерального директора произошло ровно через год после того, как Nestlé уволила его предшественника Марка Шнайдера, что вызвало вопросы относительно дальнейших действий компании, хотя компания и заявила, что не будет менять курс в отношении стратегии и целей. В самой компании подчеркнули, что смена генерального директора “не повлияет на стратегию, которая по-прежнему будет основываться на прочных ценностях и принципах управления”.

Филипп Навратил, новый генеральный директор, также имеет богатый опыт работы в Nestlé. Он начал свою карьеру аудитором в 2001 году, а затем руководил деятельностью компании в Центральной Америке и её глобальным кофейным отделением, в последнее время работал в Nespresso. Он вошел в совет директоров 1 января 2025 года.

“Для меня большая честь взять на себя ответственность и вести Nestlé в будущее. Я полностью поддерживаю стратегическое направление компании и план действий по улучшению показателей Nestlé”, — заявил новый генеральный директор, принимая бразды правления.

По данным CNN, акции Nestlé за последний год упали на 17%, в результате чего компания заметно отстала от конкурентов и рынка в целом. По мнению некоторых экономических обозревателей, внезапная и спешная замена руководства грозит компании ещё большей волатильностью на фоне “жесткой потребительской среды и разрушительных торговых пошлин США”.