Где аятолла Хаменеи-младший? Появились слухи, что переправлен в Москву

Опубликовано: 15.03.2026 15:51 , Обновлено: 15.03.2026

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил изданию «Аль-Араби аль-Джадид» (Al-Araby Al-Jadeed), что недавно избранный верховный лидер Моджтаба Хаменеи «здоров и полностью контролирует ситуацию».

Чиновник не рассказал, почему Моджтаба Хаменеи отказывается появляться если не на публике, то хотя бы на телеэкранах. В конце концов, снять видео и передать на телеканалы можно без проблем для безопасности.

Тем не менее из Ирана приходят и другие известия. Как утверждает кувейтская газета «Аль-Джарида», новый верховный лидер Ирана был доставлен в Россию для лечения после ранения, полученного в результате авиаударов по Тегерану.

Издание утверждает, что Хаменеи был тайно доставлен в Москву на борту российского военного самолета после ударов, нанесенных 28 февраля.

В сообщении со ссылкой на неназванные источники говорится, что Хаменеи успешно перенес операцию и в настоящее время проходит лечение в частной больнице, связанной с одной из президентских резиденций России.

По данным газеты, эвакуация была проведена в рамках совершенно секретной операции на фоне опасений за его безопасность и трудностей с поддержанием безопасных условий внутри Ирана во время продолжающегося конфликта.

Власти России и Ирана пока не комментировали публикацию. Тем не менее, отсутствие Моджтабы Хаменеи в публичном поле только разжигает все новые и новые слухи.

О том, что власти Ирана не контролируют полностью ситуацию, свидетельствует и то, что армия страны не подчинилась посланию президента Пезешкиана, который обещал прекратить бомбежки соседей. Наблюдатели полагают, что власти страны раскололись на несколько лагерей и группировок и у них нет единого центра. Если это так, то, возможно, Моджтаба Хаменеи, даже если он и жив, не может отдавать приказы какой-то части бывших подчиненных.

Стоит также помнить, что власти в течение почти суток сковали смерть прошлого вероног лидера и также заявляли, что он жив. Они также обещали его телеобращение к нации, и лишь когда этого не случилось , признали гибель аятоллы.