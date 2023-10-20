Гарнизоны США подверглись ракетным обстрелам на Ближнем востоке. Что известно?

Опубликовано: 20.10.2023 10:35 , Обновлено: 20.10.2023

Представитель министерства обороны США (Пентагон) бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что в четверг, 19 октября, эсминец USS Carney перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, которые, возможно, были нацелены на Израиль.

По словам Райдера, ракеты были выпущены поддерживаемыми Ираном силами хуситов в Йемене.

Бригадный генерал также рассказал, что за последнюю неделю увеличилось количество обстрелов военных объектов США на Ближнем Востоке. По его словам, 20 октября, в пятницу, две ракеты пытались поразить Центр дипломатической поддержки Багдада недалеко от аэропорта, в котором размещается военный, дипломатический и гражданский персонал США.

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По словам представителя Пентагона, одна ракета была перехвачена противоракетной системой, в то время как вторая попала в пустое хранилище. Никто не пострадал. Нападение произошло в пятницу примерно в 2:50 по багдадскому времени.

До этого, по словам Райдера, во вторник, 17 октября, американские войска отбились от трех беспилотников вблизи американских и коалиционных сил в Ираке. Два беспилотника были нацелены на авиабазу Аль-Асад, в результате чего служащие коалиционных сил получили незначительные ранения. А на севере Ирака, недалеко от авиабазы Башур, американские войска атаковали и уничтожили беспилотник, в результате чего никто не пострадал, рассказал Райдер.

Также в среду утром, 18 октября, системы раннего предупреждения сообщили о возможной угрозе, приближающейся к авиабазе Аль-Асад в Ираке, где дислоцируется американский персонал. Нападения не произошло, но у одного из американских гражданских служащих случился сердечный приступ, и вскоре после этого он скончался, утверждает Пэт Райдер.

В среду, 18 октября, два беспилотника также нанесли удар по гарнизону Эт-Танф в Сирии, где базируются силы коалиции США по борьбе с ИГИЛ, сообщил пресс-секретарь Пентагона. Один беспилотник был задействован и уничтожен, а другой врезался в базу, причинив незначительные повреждения силам коалиции.

Райдер заявил, что США предпримут “все необходимые действия” для защиты себя и коалиционных сил.

“Хотя я не собираюсь прогнозировать какой-либо потенциальный ответ на эти атаки, я скажу, что мы предпримем все необходимые действия, чтобы защитить нас и силы коалиции от любой угрозы, - сказал он. - Любой ответ, если таковой последует, придет в то время и таким образом, которые мы выберем.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин приказал еще примерно 2000 американским военнослужащим подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке в поддержку Израиля.

По словам представителей Пентагона, в настоящее время войска дислоцируются в Соединенных Штатах и других местах, включая Европу. По словам официальных лиц, в случае развертывания они, скорее всего, не будут выполнять боевые функции.