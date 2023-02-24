Беларусь проголосовала против резолюции ГА ООН о выводе войск РФ из Украины

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Опубликовано: 24.02.2023 08:37 , Обновлено: 24.02.2023

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, приуроченную к годовщине российского вторжения. Против проголосовали только 7 стран, в том числе Беларусь.

В резолюции прописаны требование от России полностью вывести войска из Украины и прекратить боевые действия, а также основные положения украинской «формулы мира».

За документ проголосовали 141 из 193 стран-членов. Против — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Еще 32 страны воздержались от голосования. Как кто проголосовал, можно посмотреть на картинке:

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Также члены ГА ООН в резолюции призвали к надлежащему обращению с военнопленными, полному соблюдению международного гуманитарного права, «немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины».

Отдельно упомянута необходимость «обеспечить ответственность за самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне».

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Принятие резолюции прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, «результаты голосования показывают сплоченность мирового сообщества».

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок назвала принятие документа «важным сигналом для ухода России с территории Украины».