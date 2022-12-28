ФСБэшники убили двух россиян, «готовивших теракт по заданию Украины»

Опубликовано: 28.12.2022 12:42 , Обновлено: 28.12.2022

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили об убийстве двух человек. Там утверждают, что два россиянина «готовили теракт по заданию украинских спецслужб».

«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ „ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике“, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегем», — заявили в ФСБ.

В ведомстве утверждают, что россияне оказали вооруженное сопротивление и были убиты. При них якобы ашли самодельное взрывное устройство, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

По данным ведомства, после теракта подозреваемые якобы «планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ».

Отметим, что издание Baza еще 27 декабря сообщило, что в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на военкомат в Чегеме. По информации журналистов, речь идет о 40-летнего Мурате Шадове и 45-летнем Тимуре Маршенкулове, которые в прошлом были судимы несколько раз.