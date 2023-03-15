ФСБ ужесточает выезд из России для некоторых граждан — Британская разведка

Опубликовано: 15.03.2023 11:51 , Обновлено: 15.11.2024

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ ужесточает выезд чиновников из страны «с целью избежать их дезертирства». Об этом заявили в сводке разведки Минобороны Великобритании 15 марта.

По данным ведомства, «российские государственные служащие и рабочие подвергаются все более строгим ограничениям на поездки за границу».

Некоторым чиновникам, вероятно, «пришлось сдать свои паспорта ФСБ», отметили эксперты. По их словам, сотрудникам, которые приближены к Кремлю, запрещены зарубежные поездки на отдых.

Британское ведомство отметило, что это расширение мер, принятых еще во времена СССР. Причем, «ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году».

Британские разведчики полагают, что меры предназначены «для предотвращения бегства все более недовольных чиновников».

По мнению разведки, существует реальная вероятность того, что по мере продолжения милитаризации РФ, ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего числа работников государственного сектора.