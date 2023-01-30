ФСБ России задержала восьмиклассников за «диверсию» на ж/д

Опубликовано: 30.01.2023 13:22 , Обновлено: 15.11.2024

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России отчитались о задержании троих восьмиклассников, как утверждается, за диверсию на железной дороге. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

По информации ФСБ, школьники из города Чехов организовали «повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления».

Они якобы получились такое задание через Телеграм от неизвестных, которые пообещали заплатить.

В ФСБ заявили, что их действия могут квалифицировать по по уголовным статьям «террористический акт» или «диверсия», что грозит подросткам, достигшим 14 лет от 10 лет до пожизненного.