ФСБ РФ заявила о сорванной попытке подорвать Крымский мост

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Опубликовано: 18.08.2025 09:36 , Обновлено: 18.08.2025

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) 18 августа заявила о предотвращении попытки подрыва на Крымском мосту. По утверждению российских спецслужб, автомобильный мост через Керченский пролив планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства большой мощности, который якобы планировали подорвать вместе с автомобилем.

По данным российского РИА “Новости”, оперативники задержали автомобиль Chevrolet Volt, в котором перевозили “тщательно замаскированное” самодельное взрывное устройство. Как утверждают в ФСБ РФ, машина благополучно проехала в Россию из Украины транзитом через территорию нескольких государства. Российскую границу, как утверждается, автомобиль пересёк в международном пункте пропуска “Верхний Ларс” в Республике Северная Осетия — Алания.

По мнению российских спецслужб, далее задержанное авто должно было проследовать до Краснодарского края на частном автовозе.

“Далее планировалось передать автомобиль человеку, который поехал бы на нем через Крымский мост и стал “невольным террористом-смертником”, - передалоРИА “Новости”.

В ФСБ утверждают, что спецслужбам не только удалось предотвратить планируемый теракт и своевременно обезвредить взрывное устройство, но и задержать всех лиц, которых считают причастными доставке начинённого взрывчаткой автомобиля на территорию России.

По данному факту уже возбудили уголовное дело. Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц в своём Telegram-канале опубликовал кадры задержания подозреваемых по делу о подготовке подрывы Крымского моста. Судя по опубликованным кадрам, взрывчатка была спрятана в аккумуляторной батарее электромобиля, а детонаторы использовалиьс кустарного производства.

С украинской стороны информацию о якобы планируемом подрыве Крымского моста пока никак не комментировали

А вот в июне этого года, как сообщал Telegraf.news, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении «новой уникальной спецоперации», в результате которой, как они утверждают, утром 3 июня были «в третий раз поражены» опоры Крымского моста. В качестве доказательства СБУ опубликовала короткое видео, на котором виден всплеск воды у опоры, и фотографию с повреждённым дорожным ограждением моста. Движение по мосту действительно перекрывали на несколько часов, однако российские ресурсы заявили, что сейчас «с Крымским мостом всё в порядке».

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