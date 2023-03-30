ФСБ арестовала американского журналиста и обвинила в шпионаже

Опубликовано: 30.03.2023 11:09 , Обновлено: 30.03.2023

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершкович. Его подозревают в шпионаже.

Его подозревают в «шпионаже в интересах американского правительства», передает ТАСС.

В ФСБ утверждают, что Гершкович собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

«При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан», — заявили в спецслужбе.

Некоторые СМИ сообщили, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК “Вагнер”.

Больше подробностей пока неизвестно.