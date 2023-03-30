ФСБ арестовала американского журналиста и обвинила в шпионаже
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершкович. Его подозревают в шпионаже.
Его подозревают в «шпионаже в интересах американского правительства», передает ТАСС.
В ФСБ утверждают, что Гершкович собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
«При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан», — заявили в спецслужбе.
Некоторые СМИ сообщили, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК “Вагнер”.
Больше подробностей пока неизвестно.