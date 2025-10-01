Французские военные взяли штурмом танкер "российского теневого флота" - AFP

Опубликовано: 01.10.2025 20:22 , Обновлено: 01.10.2025

Агенство AFP сообщило, что французский спецназ высадился на палубу танкера так называемого "теневого флота" России, пришвартованного в Сен-Назере.

Само же судно ходит под флагом Бенина и находится под санкциями Евросоюза. Этот корабль подозревают в причастности к недавнему запуску беспилотников над Данией, сообщили в AFP.

Источник в правительстве Франции, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству AFP, что военно-морские силы Франции взяли на абордаж судно Boracay.

[inf]Россия отрицает наличие “теневого флота”, который помогает ей обойти санкции ЕС, введенные после начала войны в Украине. Однако Евросоюз ввел санкции против сотен устаревших танкеров.[/inf]

Франция проверяет танкер, стоящий на якоре у Сен-Назера на западе Франции, на предмет “серьезных правонарушений”, заявил в среду президент Эммануэль Макрон.

“Эта команда совершила несколько очень серьезных правонарушений, которые оправдывают нынешнюю судебную процедуру”, - заявил Макрон журналистам на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.

Прокуратура французского города Брест на северо-западе страны заявила, что начала расследование после абордажа военно-морского флота. Как сообщил агентству AFP прокурор Бреста Стефан Келленбергер, расследование было начато из-за “неспособности экипажа обосновать принадлежность судна” и “отказа сотрудничать”.