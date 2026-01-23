Франция захватила танкер, который назвала российским

Опубликовано: 23.01.2026 09:27 , Обновлено: 23.01.2026

Военнослужащие французских военно-морских сил захватили в Средиземном море танкер, который назвали частью «теневого флота» России, созданного для экспорта нефти в обход западных санкций.

«Сегодня утром французский военно-морской флот поднялся на борт и обыскал российский нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и подозреваемый в использовании провокационного флага», — похвалился в четверг президент Эммануэль Макрон в эфире X.

«Операция проводилась в открытом море Средиземного моря при поддержке нескольких наших союзников», — уточнил глава Франции, заявив, что судно было «отправлено в определенное место».

Танкер «Гринч» — ещё одно в серии судов, связанных с Россией, перехваченных США и европейскими странами в последние месяцы. Он был обнаружен между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко в западной части Средиземного моря.

«После того, как команда поднялась на борт, проверка документов подтвердила сомнения в законности флага», — заявила Средиземноморская морская префектура Франции. Известно, что операция проводили в сотрудничестве с Великобританией.

Корабль «в настоящее время сопровождается национальным военно-морским флотом к месту стоянки для дальнейших проверок», — добавили в префектуре.

Россия пока не комментировала событие официально.