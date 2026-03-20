Франция согласилась прислать военные корабли к берегам Ирана. Но с условием
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна готова прислать военные суда для сопровождения танкеров в Ормузском проливе.
При этом президент Франции назвал важное условие — это может произойти после стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
«Как только ситуация станет более спокойной, Франция готова вместе с другими странами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе в рамках миссии, не предполагающей применения силы и требующей проведения консультаций и координации с Ираном», — заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции после заседания Европейского Совета.
Тем временем на заседании Европейского совета 19 марта лидеры ЕС призвали к «деэскалации и максимальной сдержанности» в ситуации вокруг Ирана. Также Евросоюз отложил до апреля вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, который был заблокирован сопротивлением Венгрии и Словакии.
В выводах Европейского совета говорится, что события в Иране и регионе в целом угрожают региональной и глобальной безопасности.
«Европейский совет призывает к деэскалации и максимальной сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также к полному соблюдению международного права всеми сторонами, включая принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права», — говорится в выводах Европейского совета.